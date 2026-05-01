Zverev maakt einde aan opmars Blockx en treft Sinner in Madrid

Sport
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 22:06
MADRID (ANP) - Alexander Zverev heeft op het masterstoernooi van Madrid een einde gemaakt aan de opmars van de Belgische tennisser Alexander Blockx. De als tweede geplaatste Duitser won met 6-2 7-5 en treft in de finale de als eerste geplaatste Italiaan Jannik Sinner.
Blockx had deze week indruk gemaakt door titelverdediger Casper Ruud uit te schakelen in de kwartfinales en een ronde eerder Félix Auger-Aliassime, de Canadese nummer 5 van de ATP-ranking.
Zverev won in de eerste set meteen de opslagbeurt van Blockx en deed dat later nog een keer. In de tweede set benutte Zverev op 5-5 zijn achtste breakpoint in de set. Daarna serveerde hij de wedstrijd uit.
