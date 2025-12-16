Wall Street sluit gemengd na zwakke Amerikaanse banencijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. Beleggers reageerden op de publicatie van zwakke Amerikaanse banencijfers over november en oktober. Daaruit kwam naar voren dat er in november 64.000 banen bijkwamen in de Verenigde Staten, na een krimp van 105.000 arbeidsplaatsen in oktober. De werkloosheid steeg van 4,4 procent in september naar 4,6 procent in november, het hoogste niveau sinds 2021.

Het banenrapport over oktober was uitgesteld vanwege de sluiting van de Amerikaanse overheid. De cijfers over de werkgelegenheid worden goed in de gaten gehouden door beleggers en spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent naar 48.114,26 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6800,26 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent op 23.111,46 punten.

Tesla

Tesla steeg 3,1 procent en bereikte een nieuw slotrecord. Maandag won de elektrische autofabrikant al 3,6 procent, na de aankondiging dat het bedrijf zijn zelfrijdende auto's test op de openbare weg in Austin, Texas, zonder passagiers aan boord. Daarnaast meldde Tesla dinsdag tegen het Duitse persbureau dpa bijna 1 miljard euro te gaan investeren in zijn fabriek bij Berlijn. Tesla wil daar complete batterijcellen produceren. Momenteel maakt de autofabrikant daar volgens dpa alleen onderdelen, de cellen komen uit de VS.

Pfizer verloor 3,4 procent. De farmaceut kwam met een update over de verwachtingen voor dit jaar en met voorspellingen voor 2026.

Warner Bros.

Kraft Heinz steeg 0,7 procent. Het levensmiddelenconcern, bekend van onder meer Heinz-ketchup, heeft een nieuwe topman benoemd. Steve Cahillane, oud-topman van Pringles-moederbedrijf Kellanova, volgt vanaf 1 januari volgend jaar de huidige bestuursvoorzitter Carlos Abrams-Rivera op. Kraft Heinz wil zich volgend jaar afsplitsen in twee afzonderlijke bedrijven.

Warner Bros. Discovery zakte 2,7 procent. Ingewijden zeiden tegen de Wall Street Journal dat het entertainmentconcern zich voorbereidt om aandeelhouders woensdag te adviseren het laatste overnamebod van Paramount Skydance af te wijzen. In plaats daarvan beveelt Warner Bros. Discovery hen aan de deal met Netflix te steunen. Netflix won 0,9 procent.