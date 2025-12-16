ECONOMIE
Noppert klopt landgenoot Van der Velde in eerste ronde WK darts

Sport
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 22:24
LONDEN (ANP) - Danny Noppert heeft in de eerste ronde van het WK darts geen fout gemaakt tegen zijn landgenoot Jurjen van der Velde. In het Alexandra Palace in Londen werd het 3-1 voor de als zesde geplaatste Nederlander. De 23-jarige Van der Velde beleefde zijn WK-debuut.
Noppert, die vorig jaar in zijn openingspartij direct werd uitgeschakeld, stond in de eerste set alleen de eerste leg af aan Van der Velde. De nummer 116 van de wereld pakte de tweede set, maar daarna was Noppert weer de betere.
Noppert (34) neemt het in de tweede ronde op tegen de Engelsman Justin Hood.
