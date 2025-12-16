VS leggen inreisverbod op aan nog eens vijf landen en Palestijnen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben volledige inreisverboden ingesteld voor burgers van nog eens vijf landen. Het gaat om Burkina Faso, Mali, Niger, Zuid-Soedan en Syrië. Ook voor personen met door de Palestijnse Autoriteit afgegeven reisdocumenten gelden volledige beperkingen, meldt het Witte Huis.

Volgens het Witte Huis doet president Donald Trump dit "om de veiligheid van de Verenigde Staten te beschermen".

Voor vijftien andere landen zijn gedeeltelijke reisbeperkingen ingesteld. Die gelden onder andere voor Angola, Ivoorkust, Nigeria, Tanzania en Zimbabwe.

Eerder dit jaar ondertekende Trump een bevel dat mensen uit twaalf landen de toegang tot de VS ontzegt, zoals Afghanistan, Iran en Libië. Aanleiding was een aanval op een Joodse protestmars die volgens Trump "het extreme gevaar van buitenlanders die ons land binnenkomen zonder degelijke screening" liet zien.