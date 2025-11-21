Wall Street sluit hoger door hoop op nieuwe renteverlaging Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten na de verliezen een dag eerder. De stemming onder beleggers op Wall Street kreeg vooral steun van hernieuwde hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente verder gaat verlagen om de economie te stimuleren. Ook werden de zorgen over de grote AI-investeringen en de sterk gestegen waarderingen van techbedrijven even aan de kant geschoven.

Donderdag kwamen nog sterker dan verwachte cijfers over de banenmarkt in de Verenigde Staten naar buiten, waardoor meer onzekerheid ontstond of de Federal Reserve de rente volgende maand voor de derde keer op rij gaat verlagen. Maar de regionale Fed-bestuurder van New York, John Williams, zei nog altijd ruimte te zien voor nog een renteverlaging op "korte termijn".

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 1,1 procent hoger op 46.245,41 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 6602,99 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent tot 22.273,09 punten. De hoofdgraadmeters eindigden donderdag nog met minnen tot 2,2 procent. Ook over de hele week werden verliezen geleden.

AI-chipconcern Nvidia stond wel opnieuw bij de dalers met een min van 1 procent na de daling een dag eerder. Oracle ging 5,8 procent onderuit en Microsoft zakte 1,3 procent. Facebook-moeder Meta Platforms en Amazon werden juist hoger gezet met koersstijgingen tot 1,6 procent. Google-eigenaar Alphabet steeg 3,5 procent.

Eli Lilly klom 1,6 procent. De farmaceut, die onder meer actief is met obesitasmiddelen, bereikte daarmee voor het eerst een marktwaarde van 1 biljoen dollar. Eli Lilly is daarmee ook het meest waardevolle gezondheidszorgbedrijf ter wereld.

Gap ging ruim 8 procent vooruit. De kledingverkoper, bekend van merken als Old Navy en Banana Republic, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd positiever over de resultaten in het hele jaar. De producent van bedrijfssoftware Intuit kwam eveneens met goed ontvangen cijfers en werd 4 procent hoger gezet.