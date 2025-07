Wall Street sluit hoger door optimisme over handelsdeal met EU

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geëindigd, nadat de Verenigde Staten een handelsakkoord met Japan hadden gesloten. Beleggers verwerkten bovendien het nieuws dat de Amerikanen mogelijk dicht bij eenzelfde deal met de Europese Unie zijn.

Daarover berichtte de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Een dergelijke deal zou betekenen dat er een importheffing van 15 procent komt op Europese goederen. Bepaalde goederen zijn vrijgesteld van heffingen, zoals vliegtuigen, sterkedrank en medische apparatuur, aldus de krant. Later kwamen Bloomberg en Reuters met soortgelijke berichten op basis van diplomaten die met de persbureaus hadden gesproken.

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 45.010,29 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent en eindigde op 6358,91 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 21.020,02 punten. De S&P scherpte daarmee het recordniveau aan dat op dinsdag voor de elfde keer dit jaar werd bereikt.