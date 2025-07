Witte Huis noemt naam Trump in Epstein-dossiers nepnieuws

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het bericht van de krant The Wall Street Journal dat het ministerie van Justitie de Amerikaanse president Donald Trump in mei heeft geïnformeerd over zijn naam in de roemruchte Epstein-dossiers is onzin. Het is een voortzetting van "nepnieuwsverhalen" die zijn verzonnen door de Democraten en de liberale media tegen de Republikeinse president, aldus het Witte Huis.

Volgens de krant hebben minister van Justitie Pam Bondi en haar plaatsvervanger hun baas Trump in mei geïnformeerd dat zijn naam voorkomt in documenten over het onderzoek naar de zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 in zijn cel stierf. Trump zou ook te horen hebben gekregen dat er veel andere hooggeplaatste personen werden genoemd.

Tegenstanders, maar ook een deel van zijn aanhangers, verwijten Trump dat hij en zijn regering details over Epsteins misdaden verdoezelen om rijke en machtige figuren te beschermen die mogelijk betrokken waren bij het schandaal rond misbruik van vrouwen en kinderen.