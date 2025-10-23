Wall Street sluit hoger na aankondiging ontmoeting Trump en Xi

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beursgraadmeters zijn donderdag gedurende de handelssessie verder opgelopen. Op Wall Street werd gereageerd op de aankondiging dat president Donald Trump 30 oktober zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping ontmoet. Trump heeft eerder gezegd dat directe gesprekken met Xi de beste manier zijn om onderlinge meningsverschillen op te lossen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 46.734,61 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent naar 6738,44 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 22.941,80 punten.

Beleggers leken zich weinig zorgen te maken dat een stevige stijging van de olieprijs de inflatie kan opdrijven. Olie werd rond de 5 procent duurder door de sancties van de VS tegen Rosneft en Lukoil, de grootste Russische olieproducenten.