ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street sluit hoger na aankondiging ontmoeting Trump en Xi

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 22:27
anp231025237 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse beursgraadmeters zijn donderdag gedurende de handelssessie verder opgelopen. Op Wall Street werd gereageerd op de aankondiging dat president Donald Trump 30 oktober zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping ontmoet. Trump heeft eerder gezegd dat directe gesprekken met Xi de beste manier zijn om onderlinge meningsverschillen op te lossen.
De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 46.734,61 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,6 procent naar 6738,44 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 22.941,80 punten.
Beleggers leken zich weinig zorgen te maken dat een stevige stijging van de olieprijs de inflatie kan opdrijven. Olie werd rond de 5 procent duurder door de sancties van de VS tegen Rosneft en Lukoil, de grootste Russische olieproducenten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

ANP-536660685

Verraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baan

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Loading