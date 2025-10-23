Nog geen steun voor gebruik Russische tegoeden EU-lening Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Onder EU-leiders is nog onvoldoende steun voor het plan van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een renteloze lening van 141 miljard euro aan Oekraïne. Hiermee is niet gezegd dat dit plan helemaal van tafel is. De regeringsleiders willen verschillende opties zien om Oekraïne financieel te ondersteunen in 2026 en 2027, staat in de slotverklaring van de top van 26 EU-lidstaten.

De Commissie moet zo snel mogelijk met opties komen: het plan van bevroren tegoeden kan als een daarvan worden voorgelegd. De plannen worden op de eerstvolgende EU-top van eind december besproken. Oekraïne heeft het geld hard nodig voor de aankoop van defensiematerieel.

Tot nu toe werd door diverse EU-bronnen gezegd dat er geen alternatief voorhanden is om Oekraïne snel aan veel geld te helpen. De lidstaten kunnen vanuit hun eigen begroting geen extra geld aan Oekraïne geven, omdat verschillende EU-landen zoals België en Frankrijk er financieel slecht voor staan.

Urenlang gesprek

De EU-leiders hebben donderdag urenlang over het gebruik van de bevroren Russische tegoeden gesproken. Omdat het overleg vast dreigde te lopen, werd het opgeschort. Ambtenaren hebben tijdens die schorsing gewerkt aan een slottekst die voor 26 EU-landen acceptabel is. Hongarije had voor de vergadering al laten weten de slotverklaring over Oekraïne niet te zullen ondertekenen.

De Belgische premier Bart De Wever eist harde garanties dat alle EU-lidstaten de risico's evenredig dragen. Het bevroren tegoed staat bij de in België gevestigde financiële instelling Euroclear en De Wever vreest voor repercussies van de Russen.

In de conceptslotverklaring stond nog dat de Commissie haar plan tot een concreet voorstel mocht uitwerken. Die passage is geschrapt.