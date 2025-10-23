Partijen wel eens over minder regels en procedures in woningbouw

HILVERSUM (ANP) - Minder regels en procedures in de huizenbouw. Dat is een van de weinige zaken in het SBS6-debat waarover de lijsttrekkers van PVV, GroenLinks-PvdA, CDA en VVD het wel eens zijn. De aanpak van de woningnood is voor veel kiezers het belangrijkste thema voor deze verkiezingen.

"Ik denk dat hier aan tafel wij alle vier vinden dat die procedures korter kunnen", aldus Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Ook Geert Wilders (PVV) pleit voor minder voorschriften en Henri Bontenbal (CDA) vindt dat het belang van de woningzoekende ver boven dat van de woningbezitter moet staan.

Wilders vindt dat de minister van Volkshuisvesting ook sneller moet ingrijpen als projecten vastlopen. Hij had het over een project in Zoetermeer dat tien jaar zou zijn tegengehouden omdat de provincie er windturbines wilde bouwen. De PVV is fel gekant tegen windmolens.

Betaalbare huurwoningen

Doordat de markt de afgelopen jaren alle ruimte heeft gekregen, is de woningmarkt alleen maar verder vastgelopen, meent Timmermans. "Ik zou graag zien dat die woningcorporaties weer in positie worden gebracht om betaalbare huurwoningen te bouwen. Dat is niet als alternatief voor de markt, maar als aanvulling op de markt."

VVD en CDA willen kijken naar de wet die de hoogte van de huren in het middensegment beteugelt. Marktpartijen pleiten voor het terugdraaien van deze wet van toenmalig minister Hugo de Jonge omdat meer verhuurders nu hun huurhuizen verkopen.

'Handtekening weghalen'

Dilan Yesilgoz (VVD), die destijds als kabinetslid akkoord ging met de wet, wil er nu helemaal van af. "Ik ben bereid om mijn handtekening weg te halen." Zo ver wil Bontenbal niet gaan. Hij wijst erop dat huurders door de wet minder betalen.

De CDA-leider wil de wet op bepaalde punten aanpassen. Hij wil onder meer kijken naar de rol van de WOZ-waarde van woningen in het bepalen van de huurprijs.