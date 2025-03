Wall Street sluit hoger na speech Fed-voorzitter Powell

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geëindigd, na de speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Beleggers reageerden opgelucht op zijn verklaring dat de economie van de Verenigde Staten "er goed voor staat".

Ook herhaalde hij dat de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank geen haast hebben met het verlagen van de rente, zoals al werd verwacht. Daarmee bevestigde hij de zorgen van beleggers over het beleid van president Donald Trump. Powell zelf zei dat het economisch beleid van Trump voor meer onzekerheid heeft gezorgd.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 42.801,72 punten. De brede S&P 500-index klom 0,6 procent naar 5770,20 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 18.196,22 punten. Daarmee zijn de indices hersteld van de lichte koersverliezen in de vroege handel.