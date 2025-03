Visser wint EK-zilver op 60 meter horden in Nederlands record

APELDOORN (ANP) - Nadine Visser heeft op de EK indoor in Apeldoorn niet haar derde Europese titel op de 60 meter horden kunnen veroveren. De 30-jarige atlete won in Omnisport wel het zilver. Ze liep in de finale een tijd van 7,72 seconden, een Nederlands record. Haar oude toptijd stond op 7,77.

Visser moest Ditaji Kambundji voor zich dulden. De Zwitserse won het goud in een Europees record van 7,67. Het brons was voor de Poolse Pia Skrzyszowska in 7,83.

Het was al Vissers vierde medaille op een EK indoor, want twee jaar geleden in Istanbul behaalde ze ook zilver. Op de EK's van Glasgow (2019) Torun (2021) greep ze het goud. Ze wist in 2018 brons te pakken op de WK indoor in Birmingham. Visser won twee weken geleden voor de achtste keer de Nederlandse titel.