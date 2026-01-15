Wall Street sluit met winst, chipfondsen bij winnaars

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten, waarmee enig herstel werd getoond van de twee voorgaande verliesbeurten. De chipfondsen op Wall Street stonden bij de stijgers dankzij sterke kwartaalresultaten en vooruitzichten van het Taiwanese chipbedrijf TSMC. Ook waren er weer cijfers van grote Amerikaanse banken.

TSMC, dat chips maakt voor grote Amerikaanse klanten als Nvidia en Apple, boekte afgelopen kwartaal een recordwinst en zei ook flink meer te gaan investeren om aan de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI) te kunnen voldoen. Chiptoeleveranciers als Applied Materials, Lam Research en KLA gingen tot ruim 7 procent vooruit. Nvidia, Advanced Micro Devices en Micron Technology stegen tot 2 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 49.442,44 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 6944,47 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 23.530,02 punten.