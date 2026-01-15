ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street sluit met winst, chipfondsen bij winnaars

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 22:34
anp150126234 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten, waarmee enig herstel werd getoond van de twee voorgaande verliesbeurten. De chipfondsen op Wall Street stonden bij de stijgers dankzij sterke kwartaalresultaten en vooruitzichten van het Taiwanese chipbedrijf TSMC. Ook waren er weer cijfers van grote Amerikaanse banken.
TSMC, dat chips maakt voor grote Amerikaanse klanten als Nvidia en Apple, boekte afgelopen kwartaal een recordwinst en zei ook flink meer te gaan investeren om aan de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie (AI) te kunnen voldoen. Chiptoeleveranciers als Applied Materials, Lam Research en KLA gingen tot ruim 7 procent vooruit. Nvidia, Advanced Micro Devices en Micron Technology stegen tot 2 procent.
De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 49.442,44 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 6944,47 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 23.530,02 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

Loading