Venezuela: niet bang voor diplomatieke confrontatie met VS

CARACAS (ANP/AFP) - Venezuela is niet bang diplomatiek de degens te kruisen met de Verenigde Staten. Dat zei interim-president Delcy Rodríguez tegenover het Venezolaanse parlement in de zogenoemde State of the Nation. De uitspraak kon rekenen op luid applaus.

Rodríguez staat te boek als loyalist van president Nicolás Maduro. Die werd begin januari door de VS gevangengenomen in Caracas en overgebracht naar New York voor berechting. Hem en zijn vrouw Cilia Flores wordt onder meer drugshandel verweten. Sindsdien vult Rodríguez Maduro's zetel.

"We weten dat de VS sterk staan, dat ze een dodelijke kernmacht zijn", aldus Rodríguez in haar toespraak. Maar dat neemt volgens de interim-leider niet weg dat Venezuela de Amerikanen via diplomatieke weg durft te confronteren als dat nodig is. Rodríguez riep de VS verder op Maduro en diens vrouw met "respect" te behandelen.

Ook zei de Venezolaanse leider dat als zij naar Washington moet voor onderhandelingen, ze dit met opgeheven hoofd zal doen en zich niet "laat slepen".