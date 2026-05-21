ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verhoeven en Usyk vechten enkel om wereldtitel van boksbond WBC

Sport
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 21:36
anp210526231 1
GIZEH (ANP) - Rico Verhoeven vecht zaterdag tegen Oleksandr Usyk om de wereldtitel in het zwaargewicht van de World Boxing Council (WBC), de meest prestigieuze boksbond van de wereld.
De 39-jarige tegenstander van de veertienvoudig wereldkampioen kickboksen bezit ook de wereldtitels bij boksbonden WBA en IBF. Op die gordels maakt de 37-jarige Verhoeven geen kans tussen de wereldberoemde piramiden van Gizeh.
Verhoeven heeft een nieuwe uitdaging in het boksen gevonden en kan in zijn eerste serieuze optreden in de voetsporen treden van voormalig WBC-kampioenen als Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Vitali Klitsjko en Tyson Fury.
Het gevecht tussen Verhoeven en Usyk is tegen betaling live te zien op streamingplatform DAZN. Het exacte tijdstip van de hoofdwedstrijd van het gala is nog niet bekendgemaakt. De verwachting is dat beide boksers niet voor 22.00 uur beginnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

150584993_l

Je pensioen gaat in het nieuwe stelsel niet alleen stijgen, maar ook dalen

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

260830387_m

Markt tweedehands campers stort in: “lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid”

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

Loading