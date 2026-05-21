Verhoeven en Usyk vechten enkel om wereldtitel van boksbond WBC

GIZEH (ANP) - Rico Verhoeven vecht zaterdag tegen Oleksandr Usyk om de wereldtitel in het zwaargewicht van de World Boxing Council (WBC), de meest prestigieuze boksbond van de wereld.

De 39-jarige tegenstander van de veertienvoudig wereldkampioen kickboksen bezit ook de wereldtitels bij boksbonden WBA en IBF. Op die gordels maakt de 37-jarige Verhoeven geen kans tussen de wereldberoemde piramiden van Gizeh.

Verhoeven heeft een nieuwe uitdaging in het boksen gevonden en kan in zijn eerste serieuze optreden in de voetsporen treden van voormalig WBC-kampioenen als Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Vitali Klitsjko en Tyson Fury.

Het gevecht tussen Verhoeven en Usyk is tegen betaling live te zien op streamingplatform DAZN. Het exacte tijdstip van de hoofdwedstrijd van het gala is nog niet bekendgemaakt. De verwachting is dat beide boksers niet voor 22.00 uur beginnen.