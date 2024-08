Wall Street sluit opnieuw lager na opleving op dinsdag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. Wall Street leverde daarmee iets in op het herstel dat dinsdag werd ingezet. Maandag gingen de beurzen nog flink omlaag uit zorgen over een recessie in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex zakte 0,6 procent op 38.763,45 punten. De brede S&P 500-index kromp 0,8 procent op 5199,50 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 1,1 procent op 16.195,80 punten. De Dow en S&P 500 leden maandag de grootste dagverliezen sinds september 2022.