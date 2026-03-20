ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote brand bij opslaglocatie in Amsterdam onder controle

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 21:18
anp200326192 1
AMSTERDAM (ANP) - De grote brand die sinds vrijdagmiddag woedt aan de Nieuwe Hemweg in Amsterdam, is onder controle. "De situatie is stabiel", meldt de veiligheidsregio. De brandweer is nog bezig met nablussen.
De brand brak rond 15.00 uur uit bij een opslaglocatie voor elektrische scooters. Tot in de wijde omgeving waren dikke rookpluimen te zien. Er werd een NL-Alert gestuurd met de waarschuwing om deuren en ramen te sluiten vanwege de rook. In de loop van de avond nam de hoeveelheid rook af. Inmiddels is het NL-Alert ingetrokken.
In de omgeving van de Transformatorweg in Amsterdam-Sloterdijk kan mogelijk brandafval gevonden worden, zoals roetdeeltjes, brandhout, papier of piepschuim. De veiligheidsregio waarschuwt mensen om contact met het brandafval te voorkomen en bij het opruimen ervan handschoenen te gebruiken.
De brand ontstond bij elektrische scooters die buiten stonden. De brand sloeg vervolgens over naar een naastgelegen pand op het bedrijventerrein. Dat pand wordt gesloopt.
loading

Loading