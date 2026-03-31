Wall Street stijgt door hoop op einde oorlog, olie wel duurder

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag positief begonnen door de hoop op een mogelijke de-escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft president Donald Trump tegen zijn naaste medewerkers gezegd dat hij bereid is de oorlog tegen Iran te beëindigen, zelfs als de Straat van Hormuz grotendeels dicht blijft. Iran heeft die zeestraat vrijwel afgesloten, waardoor een groot deel van het olietransport uit de regio stilligt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent hoger op 45.726 punten. De S&P 500-index herstelde 1,2 procent op 6419 punten en techbeurs Nasdaq klom 1,5 procent tot 21.095 punten. De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, koerst op de laatste dag van maart af op een maandverlies van ruim 7 procent. Dat is het grootste maandverlies sinds september 2022.

Ondanks de hoop op een spoedig einde aan de oorlog gingen de olieprijzen wel omhoog door berichten dat Iran een Koeweitse olietanker in de wateren rond Dubai heeft aangevallen.