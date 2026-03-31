Wall Street stijgt door hoop op einde oorlog, olie wel duurder

Economie
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 15:37
NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag positief begonnen door de hoop op een mogelijke de-escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft president Donald Trump tegen zijn naaste medewerkers gezegd dat hij bereid is de oorlog tegen Iran te beëindigen, zelfs als de Straat van Hormuz grotendeels dicht blijft. Iran heeft die zeestraat vrijwel afgesloten, waardoor een groot deel van het olietransport uit de regio stilligt.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent hoger op 45.726 punten. De S&P 500-index herstelde 1,2 procent op 6419 punten en techbeurs Nasdaq klom 1,5 procent tot 21.095 punten. De S&P 500, de graadmeter van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven, koerst op de laatste dag van maart af op een maandverlies van ruim 7 procent. Dat is het grootste maandverlies sinds september 2022.
Ondanks de hoop op een spoedig einde aan de oorlog gingen de olieprijzen wel omhoog door berichten dat Iran een Koeweitse olietanker in de wateren rond Dubai heeft aangevallen.
POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

20190831_blp506

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

hamburg-wolf

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

ANP-435790507

Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis

109514744_m

Waarom vrouwen boven de 40 vooral moeten blijven feesten

