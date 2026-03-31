COC: Nederland moet weer vooroplopen bij lhbti+-rechten

DEN HAAG (ANP) - COC, belangenorganisatie voor de lhbti+-gemeenschap, roept het kabinet en de Tweede Kamer in een opiniestuk in de Volkskrant op om ervoor te zorgen dat Nederland voorop gaat lopen in de wereld op het gebied van lhbti+-mensenrechten. Woensdag is het precies 25 jaar geleden dat in Amsterdam het eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten.

Inmiddels staat Nederland in de Europese ranglijst voor lhbti+-rechten van 2025 op de dertiende plek. COC pleit voor maatregelen tegen discriminatie en geweld en voor een verbod op conversietherapie. "Zulke 'behandelingen' hebben natuurlijk geen enkel effect op je identiteit, maar leiden wel aantoonbaar tot trauma, depressie en suïcide", aldus COC in het opiniestuk.

Vorig jaar werd de nieuwe transgenderwet ingetrokken door het vorige kabinet. Die wet verlaagt drempels voor transpersonen om hun geslacht te veranderen in hun paspoort. Daar is nu nog een deskundigenverklaring voor nodig. In december besloot de Kamer de wet weer in behandeling te nemen na een motie van GroenLinks-PvdA. "Van Duitsland tot Spanje: al twaalf Europese landen hebben dat geregeld. Laten we dat in Nederland ook gewoon doen", zo schrijft de belangenorganisatie.

Juridisch ouderschap

Daarnaast is COC voor uitbreiding van juridisch ouderschap. Nu mogen kinderen maximaal twee juridische ouders hebben. Net als de Staatscommissie Herijking Ouderschap in 2016 en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in 2024, pleit COC voor de mogelijkheid drie of vier juridische ouders te hebben.

"Laten we weer voorop gaan lopen in de wereld, zoals in die aprilnacht van vijfentwintig jaar geleden."