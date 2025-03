Wall Street stijgt door hoop op minder streng handelsbeleid Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omhoog. Beleggers trokken zich op aan mediaberichten over een mogelijk minder streng tarievenbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil dat er vanaf 2 april wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die invoertarieven op Amerikaanse producten hebben.

Trump liet vrijdag al weten "flexibel" te zullen zijn bij de invoering van deze tarieven. Dat voedde de hoop dat hij zich vooral zal richten op landen die hoge tarieven hebben op Amerikaanse goederen. Wall Street wist daardoor vrijdag hoger te sluiten. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat de tarieven naar verwachting beperkter van omvang zullen zijn en dat er geen specifieke heffingen komen voor sectoren zoals auto's, farmaceutica en halfgeleiders.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent hoger op 42.477 punten. De brede S&P 500-index won 1,5 procent tot 5751 punten en techbeurs Nasdaq won 1,9 procent tot 18.116 punten.