Hoogleraar over onze angst voor oorlog: "We missen gevoel van controle, maar kunnen beter rustig afwachten"

Je kunt geen talkshow meer kijken of je wordt om de oren geslagen met dreigende oorlogstaal. Het is alsof Poetin al aan de poort rammelt, maar zo ver is het natuurlijk nog niet.

Hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys legt bij WNL op Zondag uit dat bang zijn geen nut heeft. "Het heeft te maken met de onmacht die je als burger hebt tegenover zo’n gevaar. Geopolitiek stormt het, maar dat is heel abstract en niemand weet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het tempo waarmee de wereld verandert, is ongekend. Vroeger hadden we daar dertig jaar voor nodig, nu gebeurt dat in een paar weken.”

Maar niemand kan voorspellen waar het naartoe gaat dus tot er echt iets aan de hand is, kun je je beter niet te druk maken. Dat doen veel mensen wel: ze stouwen hun kelder vol met water en voedsel, willen naar Nieuw-Zeeland emigreren of een bunker in de tuin bouwen. "Die onmacht voel je als burger. Mensen proberen angsten om te zetten in concrete activiteiten.” Al dat preppen "geeft een soort van gevoel van beheersing, controle op een heel klein niveau. Daar hebben we last van; we missen dat gevoel van controle. En dat is heel reëel.”

Je kunt natuurlijk doen alsof het einde der tijden nadert. "Maar je kunt ook denken: ‘Ik wacht even rustig af’. Want als één persoon zal ik in mijn achtertuin niet in staat zijn om te bepalen hoe het zal aflopen. Dus laat ik reëel zijn over mijn eigen impact en die is heel beperkt”, aldus Denys.

Bron: WNL op Zondag