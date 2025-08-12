Wall Street stijgt na meevallend inflatiecijfer

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag omhoog na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers reageerden op nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen vorige maand 2,7 procent zijn gestegen vergeleken met een jaar eerder. De inflatie viel daarmee iets lager uit dan verwacht.

Het inflatiecijfer speelt een grote rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De Fed heeft tot ongenoegen van president Donald Trump de rente nog niet verlaagd omdat de centrale bank eerst de impact van importheffingen op de inflatie wil afwachten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 44.163 punten. De brede S&P 500-index klom 0,4 procent tot 6400 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 21.492 punten.

Verlengde deadline met China

Ten opzichte van juni stegen de consumentenprijzen in juli 0,2 procent. De kerninflatie, exclusief de schommelende prijzen voor energie en voedsel, steeg het sterkst sinds begin dit jaar. De oplopende inflatie wijst er mogelijk op dat heffingen van Trump leiden tot hogere consumentenprijzen. Een hogere inflatie kan de centrale bank ervan weerhouden de rente te verlagen. De hoop dat de Fed dit in september gaat doen, nam recent juist toe.

Verder besloot Trump zoals verwacht de deadline voor heffingen op Chinese producten met negentig dagen te verlengen tot 10 november. Trump wees ook een nieuwe baas aan voor het statistiekbureau van het ministerie van Arbeid. De president ontsloeg de vorige baas na een tegenvallend banenrapport over juli.

Nvidia

Apple steeg 0,9 procent. Elon Musk beschuldigt Apple ervan ChatGPT te bevoordelen in zijn ranglijst van apps in de App Store. Hij kondigde juridische stappen aan, omdat Apple hiermee Musks eigen AI-app Grok zou benadelen.

Nvidia daalde 0,5 procent. China dringt er bij bedrijven in het land volgens persbureau Bloomberg op aan Nvidia's H20-chips niet te gebruiken. Nvidia had juist gehoopt de verkopen van deze chips aan China te hervatten. Trump beperkte die verkoop in april, maar draaide dat vorige maand weer terug. Nvidia heeft toegezegd een deel van zijn inkomsten uit chipverkopen in China af te staan aan de regering-Trump in ruil voor exportvergunningen.

Vertrekeis topman Intel

Intel steeg 0,5 procent, nadat Trump zijn oordeel over topman Lip-Bu Tan bijstelde. Trump eiste vorige week het vertrek van de baas van het chipconcern vanwege zijn banden met Chinese bedrijven. Na een ontmoeting met Tan maandag prees Trump "het succes en de opkomst" van de topman.