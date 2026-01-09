ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street stijgt na tegenvallend banenrapport VS

Economie
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 15:52
anp090126150 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag omhoog na het gemengde slot een dag eerder. Beleggers reageerden op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Uit dat rapport bleek dat er in december in de Verenigde Staten 50.000 banen zijn bijgekomen. Dat was wat minder dan verwacht. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een grote rol bij het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.
De kans dat de Federal Reserve de leenkosten verder gaat verlagen om de economie en de arbeidsmarkt te stimuleren kan door de tegenvallende banengroei toenemen.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 49.409 punten. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 6944 punten en techbeurs Nasdaq steeg ook 0,3 procent, tot 23.562 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

ozempic-huidenlaserkliniekzeeland

Na de afvalprik komt de schrik: zo snel zit het gewicht er weer aan

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

anp090126058 1

Kremlin: raketaanval is represaille voor aanval verblijf Poetin

Loading