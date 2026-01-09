Wall Street stijgt na tegenvallend banenrapport VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag omhoog na het gemengde slot een dag eerder. Beleggers reageerden op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Uit dat rapport bleek dat er in december in de Verenigde Staten 50.000 banen zijn bijgekomen. Dat was wat minder dan verwacht. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een grote rol bij het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank.

De kans dat de Federal Reserve de leenkosten verder gaat verlagen om de economie en de arbeidsmarkt te stimuleren kan door de tegenvallende banengroei toenemen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 49.409 punten. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 6944 punten en techbeurs Nasdaq steeg ook 0,3 procent, tot 23.562 punten.