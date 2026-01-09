Coolblue verplicht fietshelm voor Nederlandse bezorgers

ROTTERDAM (ANP) - Coolblue verplicht zijn fietsbezorgers in Nederland met een helm op te fietsen, na de val van topman Pieter Zwart. Dat meldt een woordvoerder. Voor fietsbezorgers in België en Duitsland van de elektronicaketen was het al verplicht.

Zwart deelde donderdag een video waarin hij vertelde van zijn fiets te zijn gevallen en hoe hij daarbij enkele tanden kwijtraakte. "Mij zul je niet meer zien fietsen zonder fietshelm", zei hij daarin. "Als je niet een helmpje opzet tijdens het fietsen, dan heb je niet alleen geen tandjes meer, maar dan heb je daarna ook 's middags om 15.00 uur gewoon koppijn. Ook zes weken later."

Ook de fietsbezorgers hebben last van het winterweer. Coolblue heeft de bezorging per fiets begin deze week daarom opgeschort. Mogelijk wordt die in de loop van volgende week weer hervat, laat de woordvoerder weten.

De val van de topman is voor Coolblue ook aanleiding om fietshelmen te gaan verkopen, maakte het bedrijf donderdag bekend.