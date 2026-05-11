Shorttrackbroers Van 't Wout gaan samenwerken met Team Essent

Sport
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 15:42
HEERENVEEN (ANP) - Shorttrackers Jens en Melle van 't Wout gaan samenwerken met schaatsploeg Team Essent. De broers gaan geen deel uitmaken van het schaatsteam, maar worden wel "op een andere manier" aan de ploeg verbonden, staat in een verklaring van de ploeg.
De ploeg gaat beide shorttrackers onder meer ondersteunen met materiaal. De broers blijven onderdeel van het Nederlandse shorttrackteam.
Jens (24) was dit jaar op de Winterspelen in Milaan met drie gouden en een bronzen medaille de succesvolste Nederlander. Zijn oudere broer Melle (26) won in Italië een gouden en een zilveren medaille.
"Wij zijn heel trots om ons te verbinden aan deze mooie merken en hopen ons ook op deze manier verder te kunnen ontwikkelen op professioneel vlak, samen met de aanwezige kennis en toppers binnen Team Essent", aldus Jens en Melle in een gezamenlijke reactie in een persbericht van Team Essent.
Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

Duiven verdienen eerherstel: veel slimmer en nuttiger dan hun slechte imago

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij 'routine-ingreep': patiënt (70) overlijdt in Florida

Toerisme: de 10 meest bezochte landen

Nieuwe kankerbehandeling maakt wetenschappers enthousiast: "We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien"

