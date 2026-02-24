Wall Street veert op na verliezen door AI-angst en handelsonrust

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geëindigd. Beleggers leken eerdere zorgen over de gevolgen van kunstmatige intelligentie en de handelsonrust van zich af te schudden. Maandag zakten de graadmeters op Wall Street hierdoor nog diep in het rood.

Dinsdag veerden de beurskoersen op Wall Street echter weer wat op. De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag 0,8 procent hoger op 49.174,50 punten. De breder samengestelde S&P 500-index sloot 0,8 procent hoger op 6890,07 punten. Techbeurs Nasdaq won 1 procent tot 22.863,68 punten.

Zorgen over wat AI voor de economie kan betekenen laaiden afgelopen weekend op na een rapport van Citrini Research. Volgens het onderzoeksbureau kan de AI-revolutie de bredere economie schaden, onder andere door een werkloosheid van 10 procent te veroorzaken. Daarnaast was de stemming eerder gedrukt door de onzekerheid rond de importheffingen van president Donald Trump. De Amerikaanse beurzen sloten maandag tot 1,7 procent lager.

Home Depot

Advanced Micro Devices (AMD) hoorde bij de stijgers met een plus van 8,8 procent, na een megadeal met Meta Platforms (plus 0,3 procent). Het moederbedrijf van Facebook en Instagram koopt voor miljarden dollars aan AMD-chips en computers die zijn ontworpen voor AI.

Ook Home Depot ging vooruit (plus 2 procent), nadat de bouwketen afgelopen kwartaal meer omzet boekte dan verwacht.

PayPal

IBM, dat een dag eerder nog ruim 13 procent kelderde, won 2,7 procent. AI-bedrijf Anthropic had nieuwe programmeermogelijkheden aangekondigd voor zijn AI-model Claude die een bedreiging vormen voor de diensten van IBM.

PayPal eindigde 6,7 procent hoger. Het betaalverwerkingsbedrijf Stripe overweegt zijn branchegenoot geheel of deels over te nemen, meldde persbureau Bloomberg dinsdagavond op basis van ingewijden. De besprekingen zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden.