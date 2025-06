Wall Street verdeeld na tegenvallende cijfers arbeidsmarkt VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met wisselende koersuitslagen de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten nieuwe cijfers over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Dat cijfer viel veel zwakker uit dan verwacht.

Volgens ADP kwamen er in mei 37.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in het bedrijfsleven, terwijl economen in doorsnee op 114.000 hadden gerekend. Dat is het laagste niveau in meer dan twee jaar. Het cijfer suggereert dat bedrijven in de Verenigde Staten terughoudender worden met het aannemen van personeel door de economische onzekerheid. Vrijdag komt het banenrapport van de Amerikaanse overheid. President Donald Trump kwam na het ADP-cijfer opnieuw met een oproep aan voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank om de rente te verlagen om zo de economie te steunen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 42.427,74 punten. De breed samengestelde S&P was vlak op 5970,81 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 19.460,49 punten.

Verder maakte marktonderzoeker ISM op basis van een definitief cijfer bekend dat de bedrijvigheid in de omvangrijke dienstensector in de VS in mei licht is gekrompen. De dienstensector bevat onder meer horeca, detailhandel en toerisme. Ook hier lijkt de economische onrust voor tegenwind te zorgen omdat consumenten voorzichtiger worden met hun bestedingen en bedrijven orders uitstellen.

Bij de bedrijven dook Dollar Tree 8,4 procent omlaag. De discountwinkelketen kwam met een winstwaarschuwing voor het lopende kwartaal door de kosten van de importheffingen van Trump op Chinese goederen. Daardoor kan de kwartaalwinst volgens Dollar Tree wel 50 procent lager uitvallen dan een jaar geleden.

Ook cybersecuritybedrijf CrowdStrike (min 5,8 procent) stond bij de verliezers na een tegenvallende omzetprognose voor het huidige kwartaal. Videostreamingdienst Netflix won 1,8 procent na een verhoging van het koersdoel door de Zwitserse bank UBS.