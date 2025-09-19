Wall Street verder omhoog, FedEx bij stijgers na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met winst gesloten, waardoor de recordstanden op Wall Street verder werden aangescherpt. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Bij de bedrijven was pakketbezorger FedEx een winnaar na bekendmaking van kwartaalcijfers.

Trump zei in het gesprek goede vooruitgang te hebben geboekt rond een deal over de Chinese filmpjesapp TikTok en dat hij Xi zal ontmoeten op de aankomende APEC-top in Zuid-Korea. Xi zei dat de gesprekken positief en constructief waren en dat de Verenigde Staten eenzijdige handelsbeperkingen moeten voorkomen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 46.315,27 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 6664,36 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent tot 22.631,48 punten. Over de hele week, met de eerste renteverlaging van de Federal Reserve van dit jaar, werden winsten geboekt door de hoofdgraadmeters.

Nvidia

FedEx steeg 3,2 procent. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht en bevestigde de vooruitzichten voor het hele jaar. Eerder trok FedEx de jaarverwachtingen nog in door de onzekerheid rond de importheffingen van Trump.

Intel ging 3,2 procent omlaag na de koerssprong een dag eerder. De chipmaker werd donderdag bijna 23 procent meer waard na bekendmaking dat Nvidia 5 miljard dollar investeert in het bedrijf. Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor kunstmatige intelligentie (AI), steeg 0,2 procent na een koerswinst van 3,5 procent een dag eerder.

Voordeeltjes

Apple klom 3,2 procent. De verkoop van de nieuwe producten van het techconcern, waaronder de iPhone 17, is in winkels wereldwijd van start gegaan. Volgens marktonderzoeker Omdia lijkt de nieuwe iPhone-serie op basis van de voorbestellingen goed te worden ontvangen.

Lennar zakte ruim 4 procent. De huizenbouwer boekte minder winst in het afgelopen kwartaal. Ook leverde het bedrijf minder huizen af dan verwacht. Lennar probeert kopers met voordeeltjes te lokken naar de markt, maar betaalbaarheid blijft een probleem door de hoge huizenprijzen en rentetarieven.