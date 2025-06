Schoof hoopt dat Kamer stemt voor 'heel belangrijke' asielwetten

DEN HAAG (ANP) - Dick Schoof hoopt dat de Tweede Kamer deze week instemt met de wetten over een tweestatusstelsel en andere strenge asielmaatregelen. Deze wetten zijn "heel belangrijk" voor het asielbeleid en dat is een van de hoofdonderwerpen in de verkiezingen waaruit dit kabinet is voortgekomen, lichtte de demissionaire premier maandag toe.

Het CDA vraagt om aanpassingen en is belangrijk voor steun in de Eerste Kamer. Maar de PVV dreigt tegen een "slap aftreksel" van de wet te stemmen. Dat terwijl de wetten juist topprioriteit waren voor Marjolein Faber, de asielminister van de PVV die is vertrokken nadat het kabinet viel.

De partijloze premier liet in het midden of hij achter de schermen heeft gesproken met deze partijen om steun te vergaren. Hij heeft in elk geval gesproken met de ministers Mona Keijzer (BBB) en David van Weel (VVD) die verantwoordelijk zijn voor de wetten.

Het CDA voorziet onder meer uitvoeringsproblemen als de wet over het tweestatusstelsel direct van kracht wordt.