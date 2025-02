Wall Street verder omlaag na importheffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omlaag. Afgelopen vrijdag sloeg de stemming op Wall Street al om, na een verklaring van het Witte Huis dat president Donald Trump vasthoudt aan de invoerdatum van 1 februari voor het opleggen van importtarieven op producten uit Canada, Mexico en China. Trump legde afgelopen zaterdag inderdaad heffingen van 25 procent op voor producten uit Canada en Mexico. Voor China geldt een extra heffing van 10 procent, bovenop de tarieven die al voor het Aziatische land bestonden.

China, Canada en Mexico hebben aangekondigd tegenmaatregelen te nemen. De Canadese premier Justin Trudeau riep Canadezen daarnaast op om eigen producten te kopen en in eigen land op vakantie te gaan in plaats van naar de VS. Trump waarschuwde ook "zeer snel" met importheffingen te komen op producten uit de Europese Unie. De door economen gevreesde handelsoorlog lijkt daarmee werkelijkheid te worden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 44.053 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,6 procent tot 5946 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 2 procent tot 19.235 punten.