Scheidend BBB'er: vanaf dag één onoverbrugbare meningsverschillen

DEN HAAG (ANP) - Scheidend Tweede Kamerlid Lilian Helder (BBB) had "onoverbrugbare meningsverschillen" met haar partijleider Caroline van der Plas, en dat was "vanaf dag één" al het geval. Dat zegt Helder in een toelichting op haar aangekondigde vertrek als parlementariër.

Terugkijkend heeft Helder spijt dat zij zich na haar besluit om niet langer Kamerlid te willen zijn voor de PVV, nog liet overhalen om bij BBB verder te gaan. "Ik had eigenlijk al afscheid genomen", zegt ze. Toch besloot zij in te gaan op het verzoek van Van der Plas om BBB met haar "parlementaire ervaring" te helpen.

Bij de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord met PVV, VVD en NSC was Helder niet betrokken. Zij vindt dat de nieuwe coalitie daarin veel te weinig geld uittrekt voor politie en justitie. Zij kaartte dat aan bij Van der Plas. "En toen was het verwijt dat ik de partij zou opblazen als ik niet zou tekenen."