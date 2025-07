Wall Street wacht af na Trumps nieuwe heffingen voor EU en Mexico

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag bij het begin van de handel geen grote uitslagen zien. Beleggers reageerden vrij gelaten op de nieuwe importheffingen van Donald Trump voor buurland Mexico en de Europese Unie. De Amerikaanse president wil vanaf 1 augustus een tarief van 30 procent invoeren op producten van de twee belangrijke handelspartners van de Verenigde Staten.

Politieke leiders van de EU en Mexico gaven aan dat ze met de VS willen blijven onderhandelen om te proberen lagere tarieven overeen te komen. Ook beleggers lijken erop te vertrouwen dat de hoge tarieven slechts een onderhandelingstactiek van Trump zijn om de druk op te voeren. Ze hopen dat Trump uiteindelijk akkoord zal gaan met lagere heffingen of de ingangsdatum van de tarieven opnieuw zal opschuiven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 44.238 punten. De S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 6252 punten en techgraadmeter Nasdaq stond praktisch onveranderd op 20.594 punten.

Canada

Vrijdag deden de graadmeters op Wall Street ook een stapje terug. Die terugval volgde op nieuwe recordstanden van de S&P 500 en Nasdaq op donderdag en werd veroorzaakt door het dreigement van Trump om vanaf 1 augustus een heffing van 35 procent in te voeren op een deel van de producten uit Canada.

Tesla won 2,2 procent. Topman Elon Musk zei geen voorstander te zijn van een fusie tussen Tesla en xAI, het bedrijf voor kunstmatige intelligentie (AI) van Musk. Wel zei de miljardair dat Tesla van plan is om aandeelhouders te vragen of de elektrische autofabrikant in xAI zou moeten investeren. Begin dit jaar voegde Musk xAI nog samen met het socialemediaplatform X, waarvan hij ook eigenaar is. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat Musks ruimtebedrijf SpaceX heeft toegezegd om 2 miljard dollar te investeren in xAI.

Cryptobedrijven omhoog

Cryptobedrijven gingen omhoog dankzij de aanhoudende opmars van de bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld bereikte een nieuw recordniveau van meer dan 123.000 dollar, mede door het cryptovriendelijke beleid van Trump. Cryptobeurs Coinbase en cryptominer Mara Holdings stegen 1,6 en 7 procent.

Beleggers wachten daarnaast op de kwartaalresultaten van de grote banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup, die dinsdag bekend worden gemaakt. Het cijferseizoen op Wall Street gaat daarmee officieel van start. Ook staan dinsdag nieuwe Amerikaanse inflatiegegevens op het programma.