Brigitte Macron in beroep in zaak over gendergeruchten

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse first lady Brigitte Macron gaat ook in beroep in de zaak tegen twee vrouwen die worden beschuldigd van het verspreiden van valse beweringen. De vrouwen zouden hebben verklaard dat Brigitte Macron vroeger een man was.

Vorige week vernietigde het Parijse hof van beroep eerdere veroordelingen van de vrouwen. Een lagere rechtbank had hen in september veroordeeld tot het betalen van 8000 euro schadevergoeding aan Macron en 5000 euro aan haar broer. Het Openbaar Ministerie had al cassatie aangetekend tegen de vrijspraak, Macron doet nu hetzelfde voor wat betreft de schadevergoeding.

De vrouw van de Franse president Emmanuel Macron had een aanklacht wegens smaad ingediend, nadat de vrouwen in december 2021 een YouTube-video hadden geplaatst waarin werd beweerd dat de Franse first lady ooit een man was die Jean-Michel Trogneux heette. Dat is de naam van haar broer. De bewering ging viraal, ook onder complotdenkers in de Verenigde Staten.