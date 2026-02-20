ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street wint na verwerpen heffingen Trump door Hooggerechtshof

Economie
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 22:14
anp200226223 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over het onwettig verklaren van een groot deel van de importheffingen van president Donald Trump. Trump kondigde vervolgens een nieuwe wereldwijde importheffing van 10 procent aan die maximaal 150 dagen gaat gelden.
Volgens de rechters heeft Trump zijn bevoegdheden overschreden door die heffingen op buitenlandse goederen op te leggen. Trump reageerde in een persconferentie woedend op de rechters die volgens hem zijn beïnvloed door "buitenlandse belangen". Hij zei zich ook "diep te schamen" voor sommige rechters. Vicepresident JD Vance sprak van "wetteloosheid" bij het Hooggerechtshof.
De Dow-Jonesindex ging met een plus van 0,5 procent op 49.625,97 punten het weekend in. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 6909,51 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent tot 22.886,06 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

Scherm­afbeelding 2026-02-20 om 07.52.55

Giraffe en struisvogel gaan een epische staarwedstrijd aan in de dierentuin van Memphis

anp200226219 1

Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

Loading