Wall Street wint na verwerpen heffingen Trump door Hooggerechtshof

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over het onwettig verklaren van een groot deel van de importheffingen van president Donald Trump. Trump kondigde vervolgens een nieuwe wereldwijde importheffing van 10 procent aan die maximaal 150 dagen gaat gelden.

Volgens de rechters heeft Trump zijn bevoegdheden overschreden door die heffingen op buitenlandse goederen op te leggen. Trump reageerde in een persconferentie woedend op de rechters die volgens hem zijn beïnvloed door "buitenlandse belangen". Hij zei zich ook "diep te schamen" voor sommige rechters. Vicepresident JD Vance sprak van "wetteloosheid" bij het Hooggerechtshof.

De Dow-Jonesindex ging met een plus van 0,5 procent op 49.625,97 punten het weekend in. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 6909,51 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,9 procent tot 22.886,06 punten.