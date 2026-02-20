Shorttrackers sluiten olympisch toernooi af met zeven medailles

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackers hebben het olympische toernooi in Milaan afgesloten met een recordaantal van zeven medailles, waarvan vijf gouden.

Jens van 't Wout won goud op de 1000 en 1500 meter en samen met Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons en Itzhak de Laat ook goud op de aflossing voor mannen.

Xandra Velzeboer schreef de 500 en 1000 meter op haar naam. Melle van 't Wout behaalde zilver op de 500 meter en zijn broertje Jens van 't Wout op dezelfde afstand brons.

Winterspelen van Beijing

Het vorige record werd gevestigd bij de Winterspelen van Beijing in 2022. In China kwam de formatie van de toenmalige bondscoach Jeroen Otter tot vier medailles, maar toen waren er maar twee van goud. Suzanne Schulting was verantwoordelijk voor de gehele olympische medaille-oogst van de Nederlandse shorttrackers. De Friezin won goud op de 1000 meter, zilver op de 500 meter en brons op de 1500 meter. Schulting maakte ook deel uit van de vrouwenaflossingsploeg en behaalde samen met Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof goud.

Ook bij de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang kwam Nederland uit op vier shorttrackmedailles. Schulting pakte destijds goud op de 1000 meter. Van Kerkhof (500 meter) en Sjinkie Knegt (1500 meter) wonnen allebei zilver en brons was er voor het vrouwenaflossingsteam.

De shorttrackers zijn met vijf gouden medailles in Italië ook succesvoller dan de Nederlandse langebaanschaatsers, die wel meer medailles behaalden, maar 'slechts' drie gouden. Die waren voor Jutta Leerdam (1000 meter), Femke Kok (500 meter) en Antoinette Rijpma-de Jong (1500 meter).