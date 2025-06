Wall Street wisselend na handelsafspraken VS-China en inflatie

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten de nieuwe handelsafspraken die de Verenigde Staten en China hebben gemaakt en ook cijfers over de Amerikaanse inflatie. Verder stond elektrische autobouwer Tesla bij de winnaars nadat topman Elon Musk zei spijt te hebben van een aantal uitspraken over president Donald Trump vorige week.

De twee economische grootmachten hebben na twee dagen overleg in Londen een voorlopig akkoord gesloten over een handelsraamwerk. Daardoor worden bepaalde exportbeperkingen tussen de landen beëindigd. China en de VS kwamen vorige maand in Genève al tot de voorlopige afspraak dat ze onderlinge importheffingen tijdelijk fors zouden verlagen.

Trump meldde op zijn socialmediaplatform Truth Social dat de handelsdeal met China nu "klaar" is en alleen nog afhankelijk is van zijn goedkeuring en die van de Chinese president Xi Jinping.

Inflatiecijfer VS

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,1 procent lager op 42.834 punten. De brede S&P 500 opende vrijwel vlak op 6042 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 19.741 punten.

De inflatie in de VS is in mei uitgekomen op 2,4 procent op jaarbasis, tegen 2,3 procent een maand eerder. Op de financiële markten zijn er zorgen dat de inflatie aangejaagd kan worden door de heffingen van Trump. Bij een hogere inflatie heeft de Amerikaanse centrale bank minder ruimte om de rente verder te verlagen. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve heeft al gezegd geen haast te hebben met het verlagen van de inflatie, ondanks herhaalde oproepen van Trump.

Aanvaring Musk en Trump

Tesla won 2,4 procent. Musk kwam vorige week op sociale media hard in aanvaring met Trump over diens belastingplannen. Daarop zei Musk onder meer dat Trumps naam voorkwam in het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. De president dreigde daarna de overheidscontracten van Musks bedrijven stop te zetten. Door die hoog opgelopen ruzie dook de beurskoers van Tesla omlaag, maar inmiddels is die koersval weer goedgemaakt.

Chewy, de webwinkel voor diervoeding en accessoires voor huisdieren, kwam met kwartaalcijfers die slecht werden ontvangen. Het aandeel kelderde 11,4 procent.