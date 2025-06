Coalitie vindt asiel zo belangrijk dat drie ministers zich er mee gaan bemoeien

De leiders van de drie overgebleven coalitiepartijen zijn het eens geworden over de verdeling van de ministersposten na het vertrek van de PVV-bewindslieden uit het kabinet. De door alle begeerde portefeuille Asiel en Migratie wordt onder de drie partijen verdeeld. Dat hebben de partijleiders bekendgemaakt na een nieuwe ronde van overleg.

Daarmee is een einde gekomen aan de impasse in de onderhandelingen die vorige week ontstond. Het idee om Asiel en Migratie in drieën te knippen komt van BBB-leider Caroline van der Plas.

De partijleiders lieten in het midden hoe de verdere verdeling is. Zij willen eerst aan demissionair premier Dick Schoof voorleggen wat ze hebben uitonderhandeld.

Ingewijden melden dat het ministerie van Economische Zaken naar de VVD gaat, Infrastructuur en Waterstaat naar BBB en Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar NSC

BBB-leider Caroline van der Plas is blij dat de partijen eruit zijn gekomen. Dilan Yeşilgöz vindt het "zonde van de afgelopen paar dagen".