Wall Street zakt door vrees voor langdurige oorlog tegen Iran

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag omlaag gegaan door de aanhoudende oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. De dreiging van Teheran om elk schip aan te vallen dat de Straat van Hormuz probeert te passeren, in combinatie met de productiestops van verschillende olie- en gasproducenten in het Midden-Oosten, heeft de wereldwijde scheepvaarttarieven opgedreven en de prijzen van ruwe olie en aardgas flink doen stijgen.

Beleggers vrezen dat de inflatie bij een langdurige strijd weer wordt aangejaagd door de hogere olie- en gasprijzen en de bredere economie onder druk wordt gezet. De hoop dat de Federal Reserve de rente later dit jaar verder zou kunnen verlagen, is door het verhoogde inflatierisico afgenomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,7 procent lager op 48.065 punten en de brede S&P 500-index daalde 1,7 procent tot 6768 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 2 procent tot 22.302 punten.