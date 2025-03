Warenhuis Target waarschuwt: prijzen VS kunnen snel gaan stijgen

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse warenhuisketen Target waarschuwt dat de prijzen voor seizoensgebonden producten zoals avocado's "de komende dagen" al omhoog kunnen gaan door de Amerikaanse importheffingen op producten uit Canada en Mexico.

"We proberen alles te doen wat we kunnen om de prijzen te beschermen. Maar met een tarief van 25 procent zullen de prijzen zeker stijgen. Waarschijnlijk al de komende week", zegt Brian Cornell, topman van Target tegen nieuwszender CNBC. Dinsdag gingen de tarieven van 25 procent op goederen uit Canada en Mexico daadwerkelijk in en werd het importtarief op producten uit China verhoogd van 10 naar 20 procent.

Cornell waarschuwde dinsdag ook dat de onzekerheid rondom de importheffingen de winst van Target in het eerste kwartaal drukt. Het bedrijf geeft geen concrete winstverwachting meer op kwartaalbasis door de onzekere marktomstandigheden. Het bedrijf verkoopt onder meer kleding, huishoudelijke artikelen, elektronica en etenswaren.