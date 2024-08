Organisatoren vinden dat Olympische Spelen niet beter konden

PARIJS (ANP/DPA) - De baas van het organisatiecomité van de Spelen in Parijs, Tony Estanguet, is heel tevreden over het evenement in de Franse hoofdstad. "Ik denk dat het niet beter had kunnen gaan", zei hij een dag na de sluitingsceremonie in een interview met het Franse Inter radio.

Estanguet zei dat hij opgelucht, blij en trots was dat de Spelen alle verwachtingen overtroffen, vooral door de hartstocht van de supporters. "Alle internationale toeschouwers zeiden, dit zijn de mooiste Spelen in de geschiedenis", aldus Estanguet. "Het was een marathon van volhouden tegen alle pessimisten en al diegenen die een ramp voorspelden in."

De baas van het organisatiecomité zei ook een beetje bedroefd te zijn dat het voorbij is. "Het voelt een beetje raar als je je bedenkt dat het voorbij is. De Olympische Spelen liggen nu in het verleden."