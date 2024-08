Gewonde vader Urks gezin terug in Nederland

GRONINGEN (ANP) - De 26-jarige vader van het gezin uit Urk dat woensdag onder het puin van een ingestort hotel in het Duitse Kröv werd gehaald, is maandag teruggekomen in Nederland. Hij is eerst per ambulance naar Luxemburg gebracht en vanuit daar naar Groningen gevlogen, meldt zijn vrouw op Instagram.

De man, Mark, is zondag "lang geopereerd", zegt zijn vrouw Edi. Hij wordt in een kunstmatig coma gehouden, maar kon zondag volgens zijn vrouw wel communiceren. Zijn nieren werkten echter niet. Ze vraagt haar volgers voor haar man te bidden.

Bij het incident in Kröv kwamen twee mensen om het leven. Ook Edi en haar kind belandden onder het puin, maar raakten niet gewond. De oorzaak van de instorting is nog altijd niet duidelijk.