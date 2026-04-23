Warmtefonds geeft recordbedrag aan leningen voor verduurzaming

HILVERSUM (ANP) - Huiseigenaren hebben het afgelopen jaar voor een recordbedrag aan leningen afgesloten om hun woning tegen gunstige voorwaarden te verduurzamen. Het Nationaal Warmtefonds financierde vorig jaar 506 miljoen euro aan nieuwe leningen, een stijging van 18 procent. Ongeveer 31.700 woningeigenaren konden hun huis energiezuiniger maken, meldt het fonds in zijn jaarverslag.

De resultaten laten volgens het fonds zien dat energiezuinige en comfortabele woningen voor een steeds bredere groep bereikbaar worden. Met het Nationaal Warmtefonds kunnen huiseigenaren leningen afsluiten om bijvoorbeeld hun huis beter te isoleren, zonnepanelen te plaatsen of een warmtepomp te kopen. Daarmee kunnen ze hun energierekening structureel verlagen.

Huiseigenaren met een inkomen tot 60.000 euro per jaar kunnen bij het fonds in aanmerking komen voor een lening zonder rente. Ruim de helft van de particuliere leningen ging vorig jaar naar huishoudens uit deze groep. Huishoudens met een hoger inkomen betalen tot 4,33 procent rente.