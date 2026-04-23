Chef VN-atoomwaakhond waarschuwt voor nieuwe kernwapenwedloop

GENÈVE (ANP) - De huidige conflicten in de wereld zouden kunnen leiden tot een nieuwe wereldwijde kernwapenwedloop. Daarvoor waarschuwt Rafael Grossi, de baas van VN-atoomwaakhond IAEA. Hij zegt in een interview met The Telegraph dat de bestaande instabiliteit kan leiden tot een situatie waarin wel twintig landen nucleaire wapens zouden ontwikkelen.

"We zullen op een bepaald moment een scheur in het systeem zien", stelt Grossi over het non-proliferatieverdrag. Daarin beloven 191 landen geen kernwapens te verspreiden. Maar nu wordt in meerdere landen weer gesproken over het kopen of stationeren van dat soort wapens. "Dat zal een domino-effect hebben. Het is een zeer, zeer kwetsbare positie."

Grossi zegt ook bezorgd te zijn over "vriendelijke proliferatie", wat wil zeggen dat landen hun kernwapens bij bondgenoten stallen. Volgens de IAEA-topman kan dit leiden tot een "extreem gevaarlijke situatie".

Frankrijk praat sinds begin dit jaar met andere Europese landen over nauwere nucleaire samenwerking.