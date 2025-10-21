Warner Bros bij stijgers op Wall Street na overwegen verkoop

NEW YORK (ANP) - Warner Bros. Discovery hoorde dinsdag bij de stijgers op Wall Street, nadat het entertainmentconcern had bekendgemaakt open te staan voor een verkoop. Na interesse van verschillende partijen meldde het bedrijf dinsdag "een breed scala aan strategische opties" te onderzoeken, waaronder het doorgaan met de geplande opsplitsing van het concern, een verkoop van het hele bedrijf, of het verkopen van losse onderdelen. Het aandeel werd 11 procent hoger gezet.

Warner Bros maakte in juni bekend zich op te splitsen in twee beursgenoteerde ondernemingen, waarbij de streaming- en filmstudio-activiteiten worden gescheiden van de tv-netwerkactiviteiten. Daarnaast verschenen er eerder mediaberichten dat het concern wordt overgenomen. Filmstudio Paramount Skydance zou een overnamebod hebben voorbereid, dat Warner Bros later zou hebben afgewezen. Ook Netflix en Comcast hebben interesse, meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van ingewijden.

Verder was de stemming op Wall Street gemengd, na de sterke opmars een dag eerder. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 46.924,74 punten. De brede S&P 500-index bleef onveranderd op 6735,35 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 22.953,67 punten.

Importheffingen

Coca-Cola steeg ruim 4 procent. De frisdrankenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het concern profiteerde onder meer van hogere prijzen. Ook het gebruik van kleinere flessen en blikjes hielp mee.

General Motors (GM) kreeg er bijna 15 procent bij. Het autoconcern achter merken als Chevrolet, Cadillac en GMC presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd positiever over de winst dit jaar. Ook verwacht de autofabrikant dat de impact van de importheffingen van president Donald Trump lager uitvalt dan gevreesd.

Apple

Ook industrieconcern 3M (plus 7,7 procent) schroefde de winstverwachting voor dit jaar op na beter dan verwachte resultaten.

Apple zette zijn opmars voort en eindigde 0,2 procent hoger. De iPhone-maker steeg maandag nog bijna 4 procent, mede dankzij een koopadvies van zakenbank Loop Capital en berichten over beter dan verwachte verkopen van de nieuwe iPhone in China.