Van Weel ziet vrouwen in Saudi-Arabië snel omschakeling maken

RIYAD (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) is onder de indruk van de veranderingen in Saudi-Arabië. Met name vrouwen ziet hij snel de omschakeling maken, zegt hij tijdens een bezoek aan het conservatieve koninkrijk.

Kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) begon het land te veranderen toen hij in 2017 de facto aan de macht kwam. "MbS heeft wel echt een verschil gemaakt in dit land, dat wordt ook niet meer teruggedraaid", denkt Van Weel.

Naast economische hervormingen gaf hij vrouwen meer vrijheid. Ze mochten auto gaan rijden, zonder begeleiding naar buiten. "Vrouwen ongesluierd achter het stuur. Vijf jaar geleden kon dat niet. Dat is wel fenomenaal, hoor."

Keerzijden

Ook Nederlandse ondernemers die de bewindsman spreekt, zien de rol van vrouwen snel toenemen. De sterk groeiende economie heeft ook vrouwen nodig. De afgelopen tien jaar steeg het percentage vrouwen dat werkt van 20 naar 36 procent.

Maar er zijn ook keerzijden. Kritiek op het bewind is nog steeds niet mogelijk. Politieke tegenstanders verdwijnen in de gevangenis. Het aantal doodstraffen in Saudi-Arabië stijgt weer. Vorig jaar werden 330 mensen geëxecuteerd. Tot augustus dit jaar waren het er al 241.

Vrije handel en open economie

De economische hervormingen om minder afhankelijk te worden van olie bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, aldus Van Weel. Er komt een Joint Economic Council om sectoren bij elkaar te brengen. De Saudiërs hebben interesse in onder meer semicon, landbouw en energietransitie.

De Saudiërs vinden Nederland een "interessante partner", hoorde Van Weel van zijn collega Faisal bin Farhan al-Saud. Beide landen zijn gericht op vrije handel en een open economie. Begin december leidt staatssecretaris Aukje de Vries (Buitenlandse Handel, VVD) een handelsmissie naar Saudi-Arabië.