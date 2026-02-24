Koningspaar en Amalia eren olympische medaillewinnaars

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben dinsdagmiddag de olympische medaillewinnaars geëerd tijdens een ontvangst op Paleis Noordeinde. Tijdens de huldiging werd een traditionele groepsfoto gemaakt aan de voorzijde van het Haagse paleis.

Enkele tientallen mensen hadden zich achter het hek voor Noordeinde verzameld om de olympiërs toe te juichen. Nadat de winnaars zich op de trappen van het paleis hadden opgesteld, kwamen ook het koningspaar en prinses Amalia naar buiten. Amalia stelde zich bescheiden op door zich achter de sporters te plaatsen, maar werd gesommeerd vooraan bij haar ouders te gaan staan. Het gezelschap kreeg een luid applaus en werd volop toegezongen door het publiek.

Eerder deze maand reisde het koningspaar met Amalia naar Italië om de Nederlandse sporters vanaf de tribune aan te moedigen. Uiteindelijk haalden de olympiërs onder meer een recordaantal gouden medailles binnen, waardoor Nederland op de derde plaats in het medailleklassement belandde.