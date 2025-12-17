ECONOMIE
Forse boete voor school om slechte beveiliging persoonsgegevens

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 8:42
DEN HAAG (ANP) - HAN University of Applied Sciences heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete gekregen van 175.000 euro voor het overtreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat meldt de AP.
Uit onderzoek van de Autoriteit blijkt dat de hogeschool in het verleden niet voldoende maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens van onder anderen studenten en werknemers goed te beveiligen. Aanleiding voor het onderzoek was een hack in 2021 die de school meldde bij de AP.
Een hacker had zich via een webformulier toegang verschaft tot een webserver en een databaseserver van de onderwijsinstelling. De hacker dreigde vervolgens de gegevens, zoals adressen, namen in combinatie met wachtwoorden of burgerservicenummers, openbaar te maken. De hacker vroeg de HAN tevergeefs om losgeld.
Het boetebedrag is een schikking. De school, met vestigingen in Arnhem en Nijmegen, zal volgens de AP geen bezwaar aantekenen tegen de boete.
