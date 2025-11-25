Warner schikt zaak en start samenwerking met AI-muziekplatform

CAMBRIDGE (ANP/BLOOMBERG) - Warner Music Group en AI-muziekstart-up Suno hebben een schikking getroffen in een auteursrechtszaak en zijn een samenwerking gestart voor het maken van muziek. Warner en andere grote platenlabels hebben Suno en zijn branchegenoot Udio vorig jaar aangeklaagd, omdat de start-ups auteursrechtelijk beschermd materiaal zouden hebben gebruikt in hun AI-platforms zonder compensatie voor de artiesten of bedrijven.

Gebruikers van Suno kunnen prompts invullen voor liedjes en krijgen dan een volledig uitgewerkt nummer terug. Volgens de dinsdag aangekondigde overeenkomst zal Suno binnenkort gebruikers verplichten te betalen om hun nummers van het platform te downloaden en te uploaden naar streamingdiensten. Deze abonnees krijgen ook een maandelijkse limiet op het aantal nummers dat ze kunnen downloaden.

Warner en Universal hebben recent ook een schikking getroffen met Udio en overeenkomsten gesloten om samen te werken.