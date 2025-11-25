Forse toeslag voor buitenlanders in Amerikaanse nationale parken

WASHINGTON (ANP/AFP) - Buitenlandse toeristen die Amerikaanse nationale parken bezoeken, moeten vanaf volgend jaar een forse toeslag van 100 dollar betalen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de beroemde parken beheert, geldt de toeslag voor de elf populairste bestemmingen, zoals de Grand Canyon en Yellowstone.

De prijs van een jaarkaart voor alle parken verdrievoudigt voor buitenlanders naar 250 dollar (215 euro). Volgens het departement zorgt de aanpassing ervoor dat Amerikaanse belastingbetalers betaalbare toegang blijven genieten, terwijl internationale bezoekers een eerlijke bijdrage leveren aan het onderhoud en de verbetering van de parken voor toekomstige generaties.

De 63 nationale parken ontvingen vorig jaar bijna 332 miljoen bezoekers. De standaardprijs van een America the Beautiful-jaarkaart is momenteel 80 dollar voor elke koper. Niet-ingezetenen die een jaarpas kopen, hoeven geen toeslag van 100 dollar te betalen.