Felipe en Letizia bezoeken door noodweer getroffen regio Valencia

VALENCIA (ANP/AFP) - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn zondag gearriveerd in de door zwaar noodweer getroffen regio Valencia. Ook de Spaanse premier Pedro Sánchez is bij het bezoek aanwezig. Beelden van het bezoek worden uitgezonden op de Spaanse nationale televisie, meldt persbureau AFP.

Het koningspaar bezocht Paiporta, een van de zwaarst getroffen dorpen. Felipe, Letizia en Sánchez reizen daarna door naar Chiva, dat eveneens zwaar getroffen is.

Felipe en Letizia lieten zaterdag via X weten dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen die zij hebben gekregen na de overstromingen. "Onze diepe dankbaarheid voor de condoleances, troost, steun en solidariteit met het Spaanse volk als gevolg van de verwoestende gevolgen van de DANA", schreven Felipe en Letizia in een statement. Sánchez sprak eerder van "de ergste natuurramp in de recente geschiedenis" van zijn land.

Het noodweer in Spanje heeft aan zeker 213 mensen het leven gekost. 210 doden vielen in de regio Valencia. Andere mensen zijn nog vermist. Het is niet duidelijk om hoeveel vermisten het gaat.